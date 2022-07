Hamburg (SID) - Der Sportnachrichtensender Sky Sport News wird im Juli insgesamt sieben Testspiele von Vizemeister Borussia Dortmund, Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt sowie dem VfB Stuttgart live übertragen. Dies teilte der TV-Sender am Freitag mit.

Dreimal ist der BVB zu sehen, die Westfalen spielen am 5. Juli (18.45 Uhr) beim Lüner SV, am 9. Juli (16.55 Uhr) bei Dynamo Dresden sowie am 14. Juli (17.45 Uhr) beim SC Verl. Die Hessen treten ebenfalls dreimal am 2. Juli (14.15 Uhr) beim SV Nieder-Weisel, am 9. Juli (14.45 Uhr) beim Linzer ASK sowie am 23. Juli (14.55 Uhr) gegen Ajax Amsterdam an. Stuttgart empfängt am 16. Juli (14.55 Uhr) den FC Brentford.