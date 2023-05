Reiner Calmund rechnet im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals zwischen Bayer Leverkusen und der AS Rom mit einem starken italienischen Gastgeber.

Ex-Manager Reiner Calmund rechnet im Hinspiel des Europa-League-Halbfinals am Donnerstag zwischen Bayer Leverkusen und der AS Rom (21.00 Uhr/RTL) mit einem starken italienischen Gastgeber. "Die haben die internationale Erfahrung und die Klasse, da geht’s rund", sagte der 74-Jährige im RTL/ntv-Interview: "Das wird ein knappes Tänzchen!"

Vor allem die Offensive der Mannschaft von Trainer Jose Mourinho hat es Calmund angetan. "Die haben die ganzen Experten dabei. Vorne im Sturm der Abraham, der ist gefährlich. Dann Dybala, im dritten Frühling", sagte der 74-Jährige: "Da muss man einfach sagen; da kommt einiges." Der langjährige Leverkusener erwarte "ein absolut gutes Spiel von beiden Mannschaften. Und drücke meine Daumen, dass unsere Jungs ins Endspiel kommen."

Das Team von Trainer Xabi Alonso, den Calmund als "ein kommender Mourinho" bezeichnete, steht erstmals seit der Triple-Vize-Saison 2001/02 in einem europäischen Halbfinale. Nach dem Hinspiel in Rom fällt in der folgenden Woche (18. Mai/21 Uhr) im Rheinland die Endspiel-Entscheidung.