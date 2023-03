Neapel (SID) - Präsident Aleksander Ceferin von der Europäischen Fußball-Union ( UEFA) hat mit großem Unverständnis auf den Ausschluss der Fans des Bundesligisten Eintracht Frankfurt für das Champions-League-Spiel bei der SSC Neapel reagiert. "Es geht nicht, dass die italienischen Behörden entscheiden, dass deutsche Fans nicht zugelassen sind", sagte Ceferin im ZDF-Interview und fügte an: "Die Entscheidung der Behörden ist absolut nicht korrekt."

Der Slowene kündigte zudem an, dass sich so etwas künftig nicht wiederholen soll. "Wir müssen dringend etwas dagegen tun. Wir werden die Regeln ändern", sagte Ceferin. Die Fans des Europa-League-Siegers mit Wohnsitz Frankfurt wurden von der Präfektur Neapel für das Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) ausgesperrt. Das Hinspiel hatte die Eintracht mit 0:2 verloren.