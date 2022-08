Istanbul (SID) - Für Bayern München kommt es zum schnellen Wiedersehen mit Torjäger Robert Lewandowski. Der deutschen Fußball-Rekordmeister trifft in der Champions League auf Lewandowskis neuen Arbeitgeber FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen. Das ergab die Auslosung der Vorrundengruppen am Donnerstag in Istanbul.

Borussia Dortmund muss gegen Manchester City mit Ex-Stürmer Erling Haaland, den FC Sevilla und den FC Kopenhagen ran. Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt bekommt es mit Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille zu tun. Pokalsieger RB Leipzig trifft auf Titelverteidiger Real Madrid, Schachtar Donezk und Celtic Glasgow. Bayer Leverkusen kämpft gegen Atletico Madrid, den FC Porto und den FC Brügge um den Einzug ins Achtelfinale.

Der erste Spieltag findet bereits am 6./7. September statt. Die Gruppenphase ist schon vor der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) abgeschlossen.