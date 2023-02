Die deutschen Fußball-Fans blicken der K.o.-Runde in der Champions League mit einigem Optimismus entgegen.

Köln (SID) - Bayern München als Top-Favorit - und Eintracht Frankfurt noch vor Real Madrid: Die deutschen Fußball-Fans blicken der K.o.-Runde in der Champions League mit einigem Optimismus entgegen. In einer FanQ-Umfrage im Auftrag des SID unter gut 1000 Interessierten bezeichneten 40,4 Prozent den FC Bayern als ersten Anwärter auf den Titelgewinn in der Königsklasse.

Immerhin 13,1 Prozent glauben an einen sensationellen Triumph von Eintracht Frankfurt. Für die Hessen wäre es der nächste Titel nach dem Gewinn der Europa League im vergangenen Sommer. Lediglich 12,6 Prozent der deutschen Fans haben den Titelverteidiger auf der Rechnung, Real Madrid rangiert noch hinter der Eintracht. Bloß 4,9 Prozent trauen Borussia Dortmund den großen Triumph zu, nur 1 Prozent setzt auf RB Leipzig.

Die Bayern treffen im Achtelfinale auf das Star-Aufgebot von Paris St. Germain, Dortmund bekommt es mit dem FC Chelsea zu tun. Die Eintracht trifft auf den italienischen Serie-A-Spitzenreiter SSC Neapel, Leipzig spielt gegen den englischen Meister Manchester City.