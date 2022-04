Berlin (SID) - RB Leipzig geht nach dem Bundesliga-Sieg bei Borussia Dortmund mit Rückenwind in das Viertelfinale der Europa League ab 18.45 Uhr gegen Atalanta Bergamo. Für die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco geht es um eine möglichst gute Ausgangslage für das Rückspiel. Gleiches gilt für Eintracht Frankfurt, das Team von Coach Oliver Glasner bekommt es ab 21 Uhr mit dem FC Barcelona zu tun. Im Gegensatz zu den Leipzigern missglückte der Eintracht die Generalprobe in der Liga beim 0:0 gegen Schlusslicht Greuther Fürth.

Das umstrittene Financial Fair Play steht auf der Kippe. Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union wird am Donnerstag ab 11 Uhr in Nyon über eine Reform entscheiden. Das FFP, das sich in der Vergangenheit oft als anfällig erwiesen hat, soll durch neue Regularien zur Financial Sustainability ersetzt werden.

Lange hielt es niemand für möglich, doch nun ist Tiger Woods zurück auf der großen Golfbühne. Beim US Masters in Augusta geht der 46-Jährige wieder an den Start und gibt damit nach dem schweren Autounfall vor mehr als einem Jahr sein Comeback.