Köln (SID) - Nach dem Gruppensieg in der Vorrunde beginnt für Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen die K.o.-Phase der Europa League. Ab 21.00 Uhr tritt die Werkself beim italienischen Serie-A-Klub Atalanta Bergamo zum Achtelfinal-Hinspiel an. Das Ziel ist laut Sportdirektor Simon Rolfes klar: weiterkommen.

Bei den Paralympics in Peking steht Christoph Glötzner vor seinem Debüt. Um 1.30 und 5.30 Uhr MEZ geht der beinamputierte Abiturient im Riesenslalom an den Start und will vor allem Erfahrungen sammeln. In vier Jahren soll dann die erste Goldmedaille her. Leander Kress ist als zweiter deutscher Teilnehmer dabei.

Beim Biathlon-Weltcup im estnischen Otepää sind zum Auftakt die Männer dran. Ab 14.30 Uhr MEZ geht es für Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Nawrath, Roman Rees und David Zobel im Sprint über 10 km zur Sache. Erstmals findet ein Weltcup in Otepää statt.