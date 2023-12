FUSSBALL: Für den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg geht es in der Europa League um den direkten Einzug in das Achtelfinale.

Für den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg geht es in der Europa League um den direkten Einzug in das Achtelfinale. Im "Endspiel" muss das Team von Trainer Christian Streich nach England zu West Ham United, nur der Gruppensieger überwintert in der Runde der letzten 16. In London rollt der Ball ab 21.00 Uhr. Um 18.45 Uhr sind bereits Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt im Einsatz. Der Bundesliga-Tabellenführer, schon sicher im Achtelfinale, trifft auf Molde FK aus Norwegen. Die SGE reist derweil in der Conference League nach Schottland zum FC Aberdeen, Frankfurt steht bereits als Zweiter der Gruppe fest.

Die Biathletinnen eröffnen die letzte Weltcupstation vor der Weihnachtspause. Nach dem schwierigen Wochenende in Hochfilzen will das DSV-Team in Lenzerheide zurück in die Erfolgsspur. Im Sprint über 7,5 Kilometer peilt Franziska Preuß nach überstandener Corona-Infektion ihr Comeback an. Um 14.15 Uhr beginnt das erste Rennen in der Schweiz.

Die Basketballer von Bayern München und Alba Berlin sind wieder in der EuroLeague gefordert. Die Albatrosse, mit zwei Siegen und elf Niederlagen auf dem letzten Platz, treffen ab 19.00 Uhr in Serbien auf Roter Stern Belgrad. Ab 20.45 Uhr wollen dann die Münchner bei Tabellenführer Real Madrid überraschen.