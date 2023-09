Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt stehen vor lösbaren Auftakthürden, der SC Freiburg muss auswärts im griechischen Hexenkessel ran. Bundesliga-Spitzenreiter Bayer empfängt um 18.45 Uhr zum Europa-League-Start den schwedischen Meister BK Häcken, zeitgleich ist die SGE in der Conference League gegen den schottischen Traditionsklub FC Aberdeen gefordert. Kniffelig wird es für den Sportklub: In Piräus trifft die Mannschaft von Christian Streich um 21.00 Uhr auf den griechischen Tabellenführer - und eine lautstarke Heimkulisse.

Auf den souveränen Auftaktsieg in der Champions League vergangene Woche folgte in der Bundesliga eine überraschende Niederlage des amtierenden Meisters THW Kiel gegen die MT Melsungen. Nun soll in der Königsklasse wieder Selbstvertrauen getankt werden, ab 18.45 Uhr fliegt der Ball in der heimischen Ostseehalle gegen den ungarischen Top-Klub Pick Szeged.