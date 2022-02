Dortmund braucht in Glasgow drei Tore, Leipzig nur einen Sieg. Flensburg kämpft derweil um den Einzug in die Play-offs.

Köln (SID) - Erneut ohne Heilsbringer Erling Haaland geht Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund seine schwierige Mission in der Europa League an. Nach der 2:4-Blamage im Play-off-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers müssen beim schottischen Rekordmeister in der regulären Spielzeit mindestens zwei Tore her, um den K.o. zu verhindern. Beim Duell um 21.00 Uhr MEZ hilft dem BVB, dass die Auswärtstorregel abgeschafft wurde. Bereits ab 18.45 Uhr tritt RB Leipzig in Spanien bei Real Sociedad San Sebastian an. Durch das 2:2 aus dem Hinspiel ist die Ausgangslage für die Sachsen im Vergleich zu Dortmund deutlich besser.

Die SG Flensburg-Handewitt steht in der Champions League der Handballer vor einer kniffligen Aufgabe. Am 12. Spieltag tritt das Team von Trainer Maik Machulla in Frankreich bei Paris Saint-Germain an, Anwurf ist um 20.45. Als Tabellenfünfter der Gruppe B muss Flensburg um den Einzug in die Play-offs bangen, nur die ersten sechs Teams schaffen es.