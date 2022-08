Köln (SID) - Erstmals blicken fünf deutsche Mannschaften gespannt auf die Auslosung zur Gruppenphase der Champions League. Neben Meister Bayern München, Vizemeister Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig erfährt auch Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt seine Gegner für die Gruppenphase. 32 Teams werden in Istanbul auf acht Gruppen verteilt, los geht es um 18.00 Uhr.

Mit der Hypothek einer 1:2-Niederlage aus dem Play-off-Heimspiel tritt der 1. FC Köln in der Qualifikation zur Conference League beim FC Fehervar in Ungarn an. Der Fußball-Bundesligist braucht ab 19.00 Uhr einen Sieg, um es in die Gruppenphase schaffen - und damit ordentlich Geld einsammeln - zu können.

Exakt eine Woche vor dem Start in die Heim-EM beginnt für die deutschen Basketballer in Stockholm die zweite Qualifikationsphase auf dem Weg zur WM 2023. Gegen Gastgeber Schweden fehlt dem Gruppenersten definitiv NBA-Profi Daniel Theis wegen einer Knieverletzung, der Einsatz des ebenfalls angeschlagenen Spielmachers Dennis Schröder steht weiter auf der Kippe. Los geht es in der Hovet um 18.30 Uhr.