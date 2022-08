Die Fußball-Bundesliga startet am Freitag in ihre neue Saison.

Köln (SID) - Die Fußball-Bundesliga startet am Freitag in ihre neue Saison. Für Serienmeister Bayern München und sein neuformiertes Starensemble ist das Eröffnungsspiel bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt gleich zum Auftakt eine hochkarätige Herausforderung. Mit Spannung wird in der Begegnung unter anderem das Bundesliga-Comeback von WM-Held Mario Götze aufseiten der Gastgeber erwartet.

Fortuna Düsseldorf kann am Freitag in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen. Schon durch ein Remis beim SV Sandhausen würden die in ihren zwei bisherigen Spielen erfolgreichen Rheinländer die punktgleichen Rivalen Jahn Regensburg und 1. FC Heidenheim wenigstens vorübergehend überholen. Am Tabellenende hoffen Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth und Schlusslicht Karlsruher SC im direkten Duell auf den ersten Liga-Sieg der neuen Saison.