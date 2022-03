Mit Hoffnungsträger Kylian Mbappe tritt Paris St. Germain zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid an.

Köln (SID) - Mit Hoffnungsträger Kylian Mbappe tritt Paris St. Germain zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid an. Trotz Fußblessur steht der Fußball-Weltmeister im PSG-Kader für das Gigantenduell. Der Franzose hatte seinem Team in der Nachspielzeit den 1:0-Hinspielerfolg gegen die Königlichen beschert. Ins Viertelfinale spazieren kann hingegen Englands Meister Manchester City, der parallel um 21.00 Uhr mit einem 5:0-Vorsprung in das zweite Duell mit Sporting Lissabon geht.

In den Langlauf-Sprints greifen die bislang so erfolgreichen nordischen Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes bei den Paralympics nach den nächsten Medaillen. Die frisch gekürte Goldmedaillengewinnerin Leonie Walter gehört dabei ebenso wie das schon zweimal mit Silber dekorierte 15 Jahre alte "Küken" Linn Kazmaier zu den Topfavoriten. Auch Marco Maier und Anja Wicker ist auf der kürzesten Distanz der Spiele einiges zuzutrauen. Um 3.00 Uhr startet die Qualifikation, ehe es ab 5.00 Uhr um die Medaillen geht.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt will im Hinspiel bei Betis Sevilla den Grundstein zum Einzug ins Viertelfinale der Europa League legen. Die Hürde beim spanischen Tabellenfünften ab 18.45 Uhr erscheint allerdings ziemlich hoch. Im besten Fall kehren die Frankfurter am 18. Mai nach Sevilla zurück - dann steigt nämlich das Endspiel in der Hauptstadt Andalusiens.