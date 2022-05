Frankfurt am Main (SID) - Eintracht Frankfurt hat einen Tag vor dem Halbfinal-Rückspiel der Europa League die Marke von 100.000 Mitgliedern erreicht. Das teilte der Fußball-Bundesligist vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen West Ham United mit. Die Eintracht liegt in der Rangliste der mitgliederstärksten Vereine der Bundesliga und 2. Liga hinter Bayern München, Schalke 04, Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln auf Rang fünf.

"Diese Entwicklung unserer Mitgliederzahlen war lange Zeit sicherlich nur schwer vorstellbar und es erfüllt mich natürlich mit Stolz, dass wir diesen besonderen Meilenstein nun erreicht haben", sagte Vereinspräsident Peter Fischer: "Natürlich hat uns der sportliche Erfolg unserer Profimannschaft geholfen – seien es der Pokalsieg 2018 oder unsere unvergesslichen Reisen durch Europa."