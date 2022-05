Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt hat sich vor dem größten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte in einem offenen Brief an ihre Fans gewandt.

Sevilla (SID) - Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt hat sich vor dem größten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte in einem offenen Brief an ihre Fans gewandt. "Wenn ihr diese Zeilen lest, befinden wir uns im Anflug auf Sevilla. Dieser Ort soll für Eintracht Frankfurt ein ganz besonderer werden", beginnt das Team sein Schreiben vor dem Finale der Europa League: "Wir sind uns der großen Chance für den Klub und für uns alle bewusst."

Es gelte gegen "eine starke Mannschaft des Rangers FC, alles zu geben, um erstmals seit 42 Jahren den Pokal wieder nach Frankfurt zu holen." Das Team freue sich für Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) "auf ein enthusiastisches und friedliches Endspiel. Die Stimmung im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan wird gigantisch werden. Wir wissen, dass unser größter Trumpf hinter uns stehen wird", heißt es im Brief: "Wir spüren Eure Energie! Und wir holen uns das, was wir alle gemeinsam verdient haben."