Das Bundesliga-Trio in den "kleinen" Fußball-Europapokalen hat seine ersten Schrammen abbekommen. In der Europa League kassierte der SC Freiburg gegen den englischen Premier-League-Klub West Ham United mit 1:2 (0:1) ebenso seine erste Niederlage wie der frühere Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt in der Conference League beim griechischen Vertreter PAOK Saloniki mit 1:2 (0:1). Einzig Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen hielt sich in der Europa League durch ein 2:1 (2:0) beim norwegischen Double-Gewinner Molde FK weiterhin schadlos.

In Freiburg war SC-Torhüter Noah Atubolu der große Pechvogel. Der schwache Keeper brockte den Breisgauern mit seinem spielentscheidenden Patzner die erste Niederlage der laufenden Europacup-Saison ein. Freiburg muss damit ohne den erhofften Rückenwind eines Erfolgs über den englischen Conference-League-Gewinner West Ham United zur großen Bundesliga-Aufgabe am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Meister Bayern München reisen.

Beim Siegtreffer der Gäste durch Nayef Aguerd (66.) flog Atubolu unter dem vorangegangenen Eckball durch. Schon zuvor hatte sich der deutsche U21-Nationaltorhüter mehrfach Unsicherheiten geleistet und keine gute Figur gemacht - auch bei West Hams erstem Führungstor durch Lucas Paqueta (8.). Roland Sallais Ausgleichstreffer (49.) konnten die ersatzgeschwächten Platzherren, die ihr erstes Gruppenspiel beim griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus 3:2 gewonnen hatten, somit vor 34.200 Zuschauern im Freiburger Stadion nicht zur angestrebten Wende nutzen.

Frankfurt erlebte in Hellas drei Wochen nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen den FC Aberdeen eine Fortsetzung seiner momentan unbefriedigenenden Tor- und Punktausbeute in der Liga. Andrija Zivkovic (28.) und Konstantinos Koulierakis (90.+2) besiegelten die Niederlage der zuletzt zweimal torlosen Hessen, für die Omar Marmoush (68.) zwischenzeitlich ausgleichen konnte. Nach Abpfiff sah Eintracht-Keeper offenbar wegen Meckerns die Rote Karte. Für den Traum vom Finale in der griechischen Hauptstadt benötigt Frankfurt nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Pflichtspielen eine gehörige Steigerung.

Leverkusen ließ sich auch nicht durch eine umfassende Rotation vom derzeitigen Erfolgskurs abbringen. Beim einjährigen Dienstjubiläum von Erfolgstrainer Xabi Alonso sorgten Jeremie Frimpong (14.) und Nathan Tella (18.) früh für klare Verhältnisse, auch wenn Molde in der Schlussphase durch Emil Breivik (87.) verkürzen konnte.