Das abgesagte Spiel in der Europa League zwischen dem FC Arsenal und PSV Eindhoven wird am 20. Oktober um 19.00 Uhr nachgeholt.

Köln (SID) - Das abgesagte Spiel in der Europa League zwischen dem FC Arsenal und PSV Eindhoven wird am 20. Oktober um 19.00 Uhr nachgeholt. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch bekannt. Die ursprünglich für Donnerstag (15. September) angesetzte Begegnung war aufgrund der Trauerfeiern für die verstorbene britische Königin Elizabeth II. abgesagt worden. Für die Partie hätten nicht genügend Polizeikräfte in London zur Verfügung gestanden.