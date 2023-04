Rotterdam (SID) - Star-Trainer Jose Mourinho steht mit der AS Rom vor dem Aus in der Europa League. Das Viertelfinal-Hinspiel bei Feyenoord Rotterdam verloren die Italiener am Donnerstag mit 0:1 (0:0). Der Niederländer Mats Wieffer (54.) schoss in der Neuauflage des Conference-League-Finales von 2022 den Siegtreffer, Roms Lorenzo Pellegrini (43.) setzte einen Handelfmeter an den Pfosten. Das Rückspiel steigt am 20. April (21.00 Uhr) in Rom.