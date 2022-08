München (SID) - Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer von Bayern München ist womöglich ein Wackelkandidat für das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, konnte der Mannschaftskapitän wegen einer Magen-Darm-Verstimmung nicht am Training teilnehmen.

Ob der Einsatz von Neuer am Freitag gefährdet ist, teilte der FC Bayern nicht mit. Bei einem Ausfall stünde Sven Ulreich als Ersatz bereit. Dritter Torwart der Bayern ist der 19 Jahre alte Johannes Schenk.