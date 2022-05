Fünf Fans von Eintracht Frankfurt sind in der Nacht zum Mittwoch von der spanischen Polizei in Sevilla vorläufig festgenommen worden.

Sevilla (SID) - Fünf Fans des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sind in der Nacht zum Mittwoch von der spanischen Polizei in Sevilla vorläufig festgenommen worden. Sie sollen Anhänger der Glasgow Rangers attackiert haben. Am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL) steigt in der andalusischen Metropole das Europa-League-Finale zwischen den Hessen und dem schottischen Rekordmeister.

Bei den Ausschreitungen mussten die Polizisten massiv intervenieren, es wurden Gläser und Tische geworfen, außerdem Pyrotechnik abgebrannt. Es gab nach Polizeiangaben keine ernsthaften Verletzten, ein Rangers-Fan erlitt allerdings eine Platzwunde am Kopf. Insgesamt sollen rund 200 Frankfurter an den Ausschreitungen beteiligt gewesen sein. Mehrere Zehntausend Fans beider Endspielteilnehmer sind nach Sevilla gereist.