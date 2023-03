Paul Pogba ist aus dem Kader für das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den SC Freiburg aus disziplinarischen Gründen gestrichen worden.

Turin (SID) - Ex-Weltmeister Paul Pogba ist aus dem Kader des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin für das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den SC Freiburg am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL) aus disziplinarischen Gründen gestrichen worden. Der Franzose war laut Medienberichten am Mittwochabend zu spät zum gemeinsamen Essen erschienen. Trainer Massimiliano Allegri verzichtet daher gegen die Breisgauer auf den Mittelfeldspieler.

Pogba hatte zuletzt im Derby gegen den FC Turin nach mehr als zehnmonatiger Verletzungspause aufgrund von Knieproblemen sein Comeback gefeiert.