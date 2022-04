Frankfurt am Main (SID) - Trainer Oliver Glasner hat mit Eintracht Frankfurt auch im Endspurt der Fußball-Bundesliga noch große Ziele. "18 Punkte, sechs Siege - das ist ganz einfach", sagte der 47-Jährige. Mit der Europa League könne die SGE "bestenfalls noch zehn Spiele haben, und wir wollen zehnmal gewinnen. Bei mir gibt es keine Rumrechnerei. Das Ziel wird in jedem Spiel das Gleiche sein - und zwar die drei Punkte."

Deswegen müsse sein Team das aufwühlende Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona (1:1) auch schnellstmöglich abhaken. "Es ist schon eine Herausforderung nach dem emotionalen Ausschlag wieder bei sich zu sein", sagte Glasner vor dem Ligaspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Er habe am Freitag den Eindruck gehabt, dass "die volle Aufnahmekapazität" noch nicht wieder da sei und die Mannschaft deshalb weitgehend in Ruhe gelassen.

Eine Rotation inmitten der Highlightspiele gegen die Katalanen ließ der Österreicher offen. "Ich stelle die Mannschaft auf, mit der wir aus meiner Sicht die größte Chance haben, zu gewinnen. Wenn ich der Meinung bin, dass es mit den Elf von Donnerstag am besten funktioniert, werde ich sie wieder bringen. Wenn ich der Meinung bin, dass ein anderer Spieler besser zu Freiburg passt oder fitter ist, werde ich rotieren", betonte Glasner.