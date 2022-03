Frankfurt am Main (SID) - Eintracht Frankfurt warnt sich nach dem Hinspielsieg im Achtelfinale der Europa League selbst vor Leichtsinn. "Es steht 2:1 für uns - jetzt müssen wir die zweite Halbzeit so gut und intensiv bestreiten wie die erste", forderte Trainer Oliver Glasner vor dem Rückspiel gegen Betis Sevilla am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).

Seine Mannschaft müsse "unser Spiel auf den Platz bringen", sagte Glasner. "Wir wollen nicht lauern, nicht nur abwarten, sondern aktiv sein und auf Sieg spielen. So, wie man eben bei einer 2:1- Halbzeitführung auf das dritte oder vierte Tor spielt." Die Personallage sei "sehr positiv, wir können aus dem Vollen schöpfen".

Ziel sei, die Stärken der Spanier zu neutralisieren. "Wir wollen nichts verwalten und schauen auch nicht auf die Abschaffung der Auswärtstoreregel. Wir setzen alles daran, dass diese erst gar keine Rolle spielen muss", sagte Torhüter Kevin Trapp.