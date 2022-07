München (SID) - Das operierte linke Knie steckt in einem weißen Stützstrumpf, doch Leon Goretzka kann schon wieder lächeln. Nach dem "anfänglichen Schock" gehe es ihm wieder "sehr gut", schrieb der Fußball-Nationalspieler bei Instagram zu einem Foto, das den Rekonvaleszenten vor malerischer Alpenkulisse mit erhobenen Daumen zeigt.

Goretzka grüßte aus Innsbruck, wo er sich am Montag einer Knie-OP hatte unterziehen müssen. Er wird sechs bis acht Wochen ausfallen und neben der USA-Reise mit dem FC Bayern auch den Saisonstart in der Bundesliga verpassen.

Dennoch habe er mit dem deutschen Rekordmeister und der Nationalelf "in dieser Saison extrem viel vor", schrieb Goretzka: "Ich gebe alles, schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen und bin guter Dinge, nicht allzu viel zu verpassen." Der Eingriff sei "erfolgreich" verlaufen, bestätigte der Mittelfeldspieler, der wegen Knieproblemen bereits in der vergangenen Saison über Monate gefehlt hatte.

Trotz der "schwierigen Situation" macht sich Manuel Neuer "keine Sorgen" um ihn. Sicher sei es "erstmal ein Rückschlag" für Goretzka, berichtete der DFB- und Bayern-Kapitän nach der Landung der Münchner in Washington, gerade zu Beginn der Saison mit der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember). Goretzka aber habe "die richtige Einstellung" und sei "ein starker Typ und starker Charakter - er wird auch wieder stark zurückkommen".

Während die Bayern am 5. August bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt in die Bundesliga-Saison starten, stehen die nächsten Länderspiele erst Ende September an. Dann trifft die Elf von Bundestrainer Hansi Flick zum Abschluss der Gruppenphase der Nations League in Leipzig auf Ungarn und in London auf den EM-Zweiten England.