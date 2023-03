Köln (SID) - zMit einem Sieg für die Geschichtsbücher ist Feyenoord Rotterdam ins Viertelfinale der Europa League gestürmt. Das Team aus den Niederlanden ließ dem ukrainischen Topklub Schachtjor Donezk beim 7:1 (3:0) im Achtelfinal-Rückspiel nicht den Hauch einer Chance und kam nach dem 1:1 im Hinspiel locker weiter. Auch Rekordsieger FC Sevilla und Titelanwärter Manchester United zogen in die nächste Runde ein.

Sevilla, in der heimischen Liga aktuell nur 13., verlor zwar bei Fenerbahce Istanbul 0:1 (0:1), ist aber aufgrund des 2:0 aus dem Hinspiel doch weiter. ManUnited gewann auch das Rückspiel bei Betis Sevilla 1:0 (0:0), Marcus Rashford (56.) erzielte nach der Pause das Tor des Tages.

Bei Rotterdam glänzten die Doppeltorschützen Oussama Idrissi (49., 60.) und Orkun Kökcü (24., 38./Elfmeter). Zudem waren Santiago Gimenez (9.), Alireza Jahanbakhsh (65) und Danilo (67.) erfolgreich. Einziges "Ärgernis" für Feyenoord: Weil Kevin Kelsy (87.) kurz vor Schluss für Donezk traf, verpasste Rotterdam den Rekordsieg in der Europa League. Die Niederländer müssen sich in dieser Statistik stattdessen den Platz an der Spitze mit Olympique Lyon teilen, das im Jahr 2017 den AZ Alkmaar ebenfalls mit 7:1 besiegt hatte.

Am Freitag (13.00 Uhr) wird in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon das Viertelfinale ausgelost. Das Finale des zweithöchsten europäischen Vereinswettbewerbs findet am 31. Mai in Budapest statt.