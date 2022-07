Bayern Münchens Vorstandsboss Oliver Kahn hat einen Wechsel des ehemaligen Weltfußballers Cristiano Ronaldo an die Säbener Straße ausgeschlossen.

Köln (SID) - Bayern Münchens Vorstandsboss Oliver Kahn hat einen Wechsel des ehemaligen Weltfußballers Cristiano Ronaldo an die Säbener Straße ausgeschlossen. "So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen", sagte der frühere Nationaltorhüter dem kicker.

Der 37-jährige Ronaldo möchte Manchester United nur ein Jahr nach seiner Rückkehr wieder verlassen. Der englische Rekordmeister hat sich nur für die Europa League qualifiziert, der Torjäger aus Portugal möchte aber in der Champions League spielen. Beim Trainingsauftakt von United am Montag fehlte Ronaldo aus "familiären Gründen." Der Vertrag von CR7 in Manchester läuft noch bis 2023.

Am Mittwoch berichtete die spanische Sportzeitung As, Ronaldo sei ein heißer Kandidat beim FC Barcelona, sollte der Transfer von Bayern-Torjäger Robert Lewandowski zu den Katalanen nicht zustande kommen. Ronaldo spielte von 2009 bis 2018 für Barcelonas Erzrivalen Real Madrid.