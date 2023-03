Bei Rani Khedira überwog nach dem Aus in der Europa League der Frust.

Anderlecht (SID) - Bei Rani Khedira überwog nach dem Aus in der Europa League der Frust. "Wir wurden über 90 Minuten abgefertigt. Das war nicht Union-Berlin-Like", sagte der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten nach dem 0:3 (0:1) bei Union Saint-Gilloise" itemprop="name" />Union Saint-Gilloise im Achtelfinal-Rückspiel am RTL-Mikrofon.

"Von der ersten bis zur letzten Sekunde waren wir nicht auf dem Platz, waren nicht agil, waren nicht aggressiv, haben unser Spiel nicht auf den Platz bekommen", betonte Khedira. Union sei "demnach hochverdient ausgeschieden". Auch bei Teamkollege Robin Knoche herrschte "Enttäuschung, weil du die Chance hattest, in das Viertelfinale einzuziehen."

Nachdem Union im Hinspiel im Stadion An der Alten Försterei vergangene Woche beim 3:3 gegen die Belgier dreimal zurückgekommen war, blieb eine Aufholjagd dieses Mal aus. Abwehrspieler Knoche hatte seinen Teamkollegen Diogo Leite mit einem schlechten Pass in Bedrängnis gebracht und den ersten Gegentreffer durch Teddy Teuma (18.) eingeleitet, Lazare Amani (63.) und Loic Lapoussin (90.+4) zerstörten die Berliner Hoffnungen auf die erste Teilnahme an einem europäischen Viertelfinale schließlich endgültig.

"Ich habe letzte Woche gesagt, dass wir zu viele Fehler gemacht haben, diesmal ist mir einer unterlaufen", räumte Knoche ein und fügte hinzu, dass die Mannschaft mit "ein bisschen Abstand betrachtet" stolz sein könne, "was wir in diesem Wettbewerb geleistet haben."

Auch Trainer Urs Fischer war sich sicher: "Mit einer gewissen Distanz wird der Stolz überwiegen." Während der Viertelfinal-Traum in der Europa League geplatzt ist, liegen die Köpenicker in der Bundesliga derzeit auf einem Champions-League-Rang. Die Qualifikation für die Königsklasse wäre "natürlich schön", sagte Fischer. Jedoch gelte es nun, "erst mal den Faden wieder zu finden. Wenn man sich die letzten Spiele anschaut, waren das zu viele Fehler. Wir müssen wirklich versuchen, das schleunigst abzustellen." Am Sonntag ist Eintracht Frankfurt bei Union zu Gast (15.30 Uhr/DAZN).