München (SID) - Der frühere Kapitän Philipp Lahm sieht Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann nach dessen Premierenjahr noch stärker in der Pflicht. "Ein Titel ist gut, das ist das Minimum. Aber auf Dauer, das weiß jeder, das weiß er auch, reicht ein Titel beim FC Bayern nicht", sagte Lahm am Montag bei der Vorstellung seines neuen Buches "Gesund kann jede*r!".

Dass beim Rekordmeister derzeit viel Unruhe herrscht, sieht Lahm gelassen. "Es war immer schon was los. Der FC Bayern polarisiert immer, schon seit 50 Jahren", betonte der 38-Jährige.

Den Verlust von Dortmunds Torjäger Erling Haaland und möglicherweise Bayerns Robert Lewandowski, der nach Barcelona will, bedauert Lahm: "Es sind beide absolute Weltklassestürmer, die die Bundesliga verlassen. Das ist ziemlich schade. Die Liga braucht solche Spitzenspieler internationalen Formats."

Ob Lewandowski im Sommer gehen darf, könne er "nicht sagen", führte Lahm weiter aus: "Schade ist, dass er überhaupt die Bundesliga verlässt und nicht bis zum Ende seiner Karriere in der Bundesliga bleibt."

Am Mittwoch wird der langjährige Bayern-Star, Turnierdirektor der EURO 2024, zum Fan von Eintracht Frankfurt. "Alle in Deutschland drücken ihnen die Daumen. Sie haben eine unglaubliche Reise in der Europa League gemacht. Die Herzen der Deutschen fliegen ihnen zu. Alle unterstützen die Eintracht", sagte Lahm vor dem Finale gegen die Glasgow Rangers. Sein Rat: "Sie sollen so spielen, wie man sie kennt."