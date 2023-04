Leverkusen (SID) - Bayer Leverkusen kann vor den entscheidenden Wochen wieder aus dem Vollen schöpfen. "Alle sind fit", verkündete Trainer Xabi Alonso vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen Union Saint-Gilloise" itemprop="name" />Union Saint-Gilloise. Der nach dem Liga-Spiel am Wochenende angeschlagene Piero Hincapie kehrt ebenso zurück in den Kader wie die zuletzt fehlenden Nadiem Amiri, Kerem Demirbay und Adam Hlozek.

Gleichzeitig warnte Alonso vor dem kommenden Gegner. "Sie sind eine Top-Mannschaft. Sie verteidigen gut, haben gute Stürmer. Wir haben viel Respekt", sagte der 41-Jährige über den Union-Berlin-Bezwinger aus dem Achtelfinale. Das Ziel müsse es sein, "so viel Kontrolle wie möglich" über das Spielgeschehen zu haben: "Wenn wir auf unserem höchsten Niveau spielen können, haben wir eine gute Chance."