Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool gegen den FC Toulouse an einem eigentlich erfreulichen Tag überraschend die erste Europa-League-Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen und damit den vorzeitigen Gruppensieg verpasst. In Frankreich setzte es ein 2:3 (0:1).

Erfreulich war der Tag für Liverpool deshalb, weil der Vater des Kolumbianers Luiz Diaz nach seiner Entführung vor zwölf Tagen wieder freigekommen ist. Mit Diaz in der Liverpool-Startelf ging Toulouse allerdings durch Aron Donnum in Führung (36.). Thijs Dallinga erzielte das 2:0 (58.). Dank eines Eigentors von Toulouse-Mittelfeldmann Cristian Casseres (74.) kam Liverpool noch mal ran. Frank Magri stellte aber postwendend auf 3:1 für die Franzosen (76.). LFC-Stürmer Diogo Jota verkürzte dann spät auf 2:3 (89.). In der Nachspielzeit kassierte der VAR Liverpools Ausgleichstreffer wieder ein (90.+11).

Für Nationalspieler Pascal Groß lief es besser. Er gewann mit Brighton beim krisengeschüttelten Ajax Amsterdam mit 2:0 (1:0). Ansu Fati brachte das Team von Trainer Antonio De Zerbi in Führung (15.). Später erhöhte Simon Adingra auf 2:0 (53.).

Die AS Rom mit Star-Trainer Jose Mourinho hat ebenfalls den vorzeitigen Einzug in Achtelfinale verpasst. Gegen Slavia Prag verloren Romelu Lukaku und Co. mit 0:2 (0:0).