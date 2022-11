Jürgen Klopp hat in seinem 400. Pflichtspiel als Teammanager des FC Liverpool den Sieg in der Champions-League-Gruppe A verpasst.

Köln (SID) - Jürgen Klopp hat in seinem 400. Pflichtspiel als Teammanager des FC Liverpool den Sieg in der Champions-League-Gruppe A verpasst. Der englische Fußball-Spitzenklub schlug den SSC Neapel zwar dank später Treffer 2:0 (0:0), das reichte dem Tabellenneunten der englischen Premier League aber nicht, um die Italiener noch von Rang eins zu verdrängen. Mohamed Salah (85.) und Darwin Nunez (90.+8) trafen für die Reds.

Europa-League-Absteiger FC Barcelona verabschiedete sich mit einem Auswärtssieg aus der Königsklasse. Auch ohne den früheren Bayern-Stürmerstar Robert Lewandowski und Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen (beide geschont) gewannen die Katalanen bei Viktoria Pilsen 4:2 (2:0). Marcos Alonso (6.), Ferran Torres (44./54.) und Startelf-Debütant Pablo Torre (75.) trafen für Barca, Tomas Chory (52., Foulelfmeter/63.) für die Tschechen. Der spanische Top-Klub hatte bereits zuvor die Chancen auf ein Weiterkommen in der Gruppe C mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München verspielt.

Im Parallelspiel der Liverpool-Gruppe A verteidigte Ajax Amsterdam durch ein 3:1 (2:0) bei den Glasgow Rangers erwartungsgemäß Platz drei. Steven Berghuis (4.), Mohammed Kudus (29.) und Francisco Conceicao (89.) sicherten den Auswärtssieg, Glasgow-Verteidiger James Tavernier (86.) erzielte per Foulelfmeter den Anschlusstreffer.

Tottenham Hotspur sicherte sich dank eines Last-Minute-Treffers im dramatischen Finish der Gruppe D Platz eins vor Eintracht Frankfurt. Der englische Spitzenklub gewann bei Olympique Marseille 2:1 (0:1) und kegelte die Franzosen damit aus dem internationalen Geschäft. Chancel Mbemba (45.+2.) brachte Marseille in Führung, Clement Lenglet (54.) und der Ex-Münchner Pierre-Emile Hojbjerg (90.+5) drehten die Partie. Sporting Lissabon blieb nach der 1:2-Niederlage gegen die Eintracht der Einzug in die Europa League.

Bereits am frühen Abend hatte sich der FC Porto durch ein 2:1 (2:0) gegen Atletico Madrid den Sieg in Gruppe B gesichert. Zugleich verhalf der portugiesische Meister dadurch Bayer Leverkusen in die Europa League. Dem Bundesligisten reichte ein 0:0 gegen den für das Champions-League-Achtelfinale qualifizierten FC Brügge.