Nach dem bitteren Achtelfinal-Aus in der Europa League liegt der Fokus bei Bayer Leverkusen auf dem Endspurt in der Fußball-Bundesliga.

Leverkusen (SID) - Nach dem bitteren Achtelfinal-Aus in der Europa League liegt der Fokus bei Bayer Leverkusen auf dem Endspurt in der Fußball-Bundesliga. "Die Enttäuschung ist bei allen spürbar, trotzdem versuchen wir, gemeinsam nach vorne zu schauen", sagte Trainer Gerardo Seoane am Freitag nach dem 0:1 (0:0) gegen Atalanta Bergamo: "Es gilt, zusammenzustehen und gut zu regenerieren."

Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) geht es für die Werkself in der Liga beim VfL Wolfsburg um wichtige Punkte für die Qualifikation zur Champions League. Die Niedersachsen seien eine "robuste Mannschaft mit viel Wucht und Power", sagte Seoane: "Wir wollen eine gute Leistung auf den Platz bringen und ein gutes Resultat erzielen."

Nach den schweren Verletzungen bei Florian Wirtz (Kreuzbandriss) und Jeremie Frimpong (Saison-Aus nach Syndesmoseriss) muss die Werkself auch weiter auf Torjäger Patrik Schick verzichten. Der Tscheche befinde sich nach seinem Muskelfaserriss im Reha-Training, habe aber noch kein Mannschaftstraining absolviert. "Für Wolfsburg ist er noch keine Option", sagte Seoane.