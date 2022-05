Leipzig (SID) - RB Leipzigs Coach Domenico Tedesco sieht "null Schwierigkeit" bei seiner Mannschaft, das anstehende Europacup-Highlight vor und während des Bundesliga-Duells bei Borussia Mönchengladbach auszublenden. "Wir haben eine absolute Vorfreude auf das Spiel", sagte der 36-Jährige vor der Partie am Montag (20.30 Uhr/DAZN). Sein Team brenne darauf, einen guten Auftritt im engen Rennen um die Champions-League-Qualifikation einzufahren.

Drei Tage später muss RB dann am Donnerstag im Halbfinal-Rückspiel der Europa League bei den Glasgow Rangers ran (Hinspiel 1:0). Die Ansetzung hält Tedesco nicht für ideal. "Es ist sicherlich nicht cool für uns, den Montag-Donnerstag-Rhythmus zu haben, aber wir können es nicht ändern und nehmen es natürlich so an", sagte der RB-Coach, der aktuell nur auf Amadou Haidara verzichten muss.