Im Schnitt 2,77 Millionen Fußball-Fans haben am Mittwochabend den Krimi im Europa-League-Endspiel zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom (1:1 n.V., 4:1 i.E.) in der Live-Übertragung bei RTL gesehen. Der Marktanteil betrug 15,3 Prozent, die Entscheidung im Finale fiel erst nach Mitternacht.

In der Spitze schauten sogar 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Der Marktanteil im Elfmeterschießen stieg auf 30,5 Prozent. In der kommenden Woche überträgt der RTL-Sender Nitro das Finale der Conference League zwischen der AC Florenz und West Ham United live im Free-TV am 7. Juni ab 20.15 Uhr.