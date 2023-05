Das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat dem Kölner Privatsender RTL eine gute Quote beschert.

Das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat dem Kölner Privatsender RTL eine gute Quote beschert. Im Schnitt verfolgten 3,40 Millionen Zuschauer die 0:1-Niederlage des Teams von Trainer Xabi Alonso bei der AS Rom. Der Marktanteil belief sich auf 14,5 Prozent. In der Spitze schalteten 4,04 Millionen im Free-TV ein.