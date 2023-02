Der Achtelfinal-Einzug von Union Berlin hat dem Kölner TV-Sender RTL die beste Quote der bisherigen Europa-League-Saison beschert.

Köln (SID) - Der Achtelfinal-Einzug von Fußball-Bundesligist Union Berlin hat dem Kölner TV-Sender RTL die beste Quote der bisherigen Europa-League-Saison beschert. Im Schnitt 3,61 Millionen Zuschauer verfolgten am Donnerstag das historische 3:1 (2:0) der Köpenicker gegen den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam und sorgten für einen Marktanteil von 14,6 Prozent. In der Spitze schauten sogar 4,83 Millionen Fans zu.