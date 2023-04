Das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League von Bundesligist Bayer Leverkusen hat dem Kölner TV-Sender RTL eine durchschnittliche Quote beschert.

Leverkusen (SID) - Das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat dem Kölner TV-Sender RTL eine durchschnittliche Quote beschert. Im Schnitt verfolgten 3,00 Millionen Zuschauer am Donnerstag die zweite Halbzeit beim 1:1 (0:0) der Werkself gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien und sorgten für einen Marktanteil von 14,5 Prozent. In der torlosen ersten Hälfte der Partie schalteten 2,53 Millionen Fans ein (MA: 9,3 Prozent).