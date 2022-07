Köln (SID) - Der europäische Supercup zwischen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und Champions-League-Sieger Real Madrid wird live bei RTL übertragen. Wie der Kölner Fernsehsender am Dienstag mitteilte, erhält RTL die Free-TV-Rechte an der Live-Übertragung im Rahmen einer Sublizenzvereinbarung mit DAZN. Das Duell findet mittwochs am 10. August (21.00 Uhr) und damit zwischen dem ersten und zweiten Bundesliga-Spieltag statt.

"Mit dem Duell der Europapokalsieger präsentieren wir nun das nächste Top-Ereignis des europäischen Spitzenfußballs im Free-TV", sagte Henning Tewes, Chief Content Officer RTL Deutschland.