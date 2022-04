Köln (SID) - Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Der Österreicher Leo Greiml wechselt ligaunabhängig und kommt ablösefrei von Rapid Wien. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger erhält bei S04, das fünf Spieltage vor Saisonende Tabellenführer ist, einen Dreijahresvertrag.

"Leo ist ein großes Talent und einer der besten österreichischen Fußballer seines Jahrgangs. Er passt charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft", beschrieb Sportdirektor Rouven Schröder den künftigen Schalker, der derzeit die finalen Reha-Schritte nach einer Kreuzbandverletzung absolviert.

Österreichs U21-Nationalspieler Greiml absolvierte für Rapid in der laufenden Saison 20 Einsätze, darunter auch Spiele in der Champions-League-Qualifikation und in der Europa League.