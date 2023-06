Mit einer wüsten Beschimpfung von Schiedsrichter Anthony Taylor hat Star-Trainer Jose Mourinho auf die Niederlage der AS Rom im Finale der Europa League in Budapest gegen den FC Sevilla reagiert. In einem Video ist zu hören, wie der Portugiese nach dem 4:1-Sieg der Spanier im Elfmeterschießen im Parkhaus der Puskas-Arena den in den Nähe befindlichen Referee als "verdammte Schande" bezeichnet.

Der Engländer hatte in der 75. Minute eine Elfmeter-Entscheidung gegen die Andalusier nach einer Videoüberprüfung wieder zurückgenommen. Während der Partie hatte Mourinho auch vehement einem Platzverweis für Sevillas argentinischen Mittelfeldspieler Erik Lamela gefordert.