München (SID) - Der Sportnachrichtensender Sky Sport News wird im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga weitere Testspiele übertragen. Unter den neun Partien, die der Sender von Mittwoch an bis Ende Juli live zeigt, sind auch zwei Tests von Vizemeister Borussia Dortmund und drei von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.

Der BVB trifft beim Wiedersehen mit Nuri Sahin am 30. Juli (16.45 Uhr) auf dessen neuen Klub Antalyaspor, bei dem der Ex-Spieler als Trainer tätig ist. Bereits am Donnerstag (17.45 Uhr) testet Dortmund gegen Drittligist SC Verl. Aufsteiger Schalke 04 empfängt am Mittwoch (17.55 Uhr) US Salernitana um Ex-Bayern-Star Franck Ribery.

Die Eintracht spielt am Freitag (14.25 Uhr) gegen den FC Turin, am 23. Juli (14.55 Uhr) gegen Ajax Amsterdam und am 27. Juli (17.55 Uhr) gegen Astoria Walldorf. Zudem zeigt Sky das von den Fans heftig kritisierte Testspiel des FSV Mainz 05 gegen Newcastle United am kommenden Montag (15.55 Uhr) sowie die Partie der Rheinhessen drei Tage zuvor gegen Besiktas Istanbul (20.10 Uhr). Auch der VfB Stuttgart, der am Samstag (14.55 Uhr) Besiktas Istanbul empfängt, ist zu sehen.