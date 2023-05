Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen reist laut bwin als Außenseiter zum Halbfinal-Hinspiel in der Europa League zur AS Roma.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen reist laut bwin als Außenseiter zum Halbfinal-Hinspiel in der Europa League zur AS Roma. Der italienische Traditionsklub geht laut des Sportwettenanbieter mit einer Siegquote von 2,05 favorisiert in das Heimspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).

Verschafft sich die Werkself bei der Roma schon einen Vorteil für den in einer Woche stattfindenden Showdown in Leverkusen, zahlt der Buchmacher bei einem Sieg das 3,70-Fache des Einsatzes zurück. Endet die Partie unentschieden, dürfen sich die Wettfans über 32,50 Euro bei 10 Euro Einsatz freuen.

Trotz leichter Nachteile im Hinspiel traut bwin der Elf von Trainer Xabi Alonso mit einer Quote von 1,80 den Finaleinzug eher zu als den Römern (Quote 1,90).

Das Titel-Ranking führt nach dem Ausscheiden von Englands Rekordchampion Manchester United der italienische Rekord-Titelträger Juventus Turin mit einer Quote von 2,75 an. Leverkusen liegt mit einer Titelquote von 3,50 noch vor der Konkurrenz aus Rom (Quote 4,00) und des FC Sevilla (Quote 4,50).