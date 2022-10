Köln (SID) - Der Trainerwechsel macht es möglich: Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist unter dem neuen Coach Xabi Alonso im Champions-League-Duell gegen den FC Porto am Mittwoch Favorit beim Sportwettenanbieter bwin. Die Siegquote für die Rheinländer beläuft sich auf 2,20, ein Porto-Sieg wird mit 3,10 notiert.

An Siegen von Borussia Dortmund (Quote 1,55) gegen FC Sevilla (Quote 5,75) am Dienstag und von Bayern München (Quote 1,14) am Mittwoch bei Viktoria Pilsen (Quote 17,50) hat der Buchmacher wenig Zweifel.

Als Favorit reist auch RB Leipzig zum Rückspiel nach Schottland. Bei Celtic Glasgow (Quote 3,10) ist die Elf von Marco Rose mit einer Siegquote von 2,15 Favorit auf den zweiten Sieg in Folge.

Als Außenseiter fährt dagegen Eintracht Frankfurt zum Rückspiel zu Tottenham Hotspur nach London. Eine Woche nach dem 0:0 zu Hause notiert der Sportwettenanbieter einen Auswärtssieg des Europa-League-Champions bei den Spurs (Quote 1,53) mit einer Quote von 5,75.