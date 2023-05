Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht für den Sportwettenanbieter bwin als Favorit in das Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht für den Sportwettenanbieter bwin als Favorit in das Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom. Ein Heimerfolg der Werkself am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) ist mit der Quote 2,05 notiert, die Sieg-Quote der Roma liegt nach dem 1:0 im Hinspiel bei 3,80.

Gewinnt Leverkusen im Kampf um das Final-Ticket mit 2:0, zahlt bwin bei einem Einsatz von 10 Euro 92,50 Euro zurück. Im Titel-Ranking liegen die Römer von Trainer Jose Mourinho vorne (3,00), gefolgt von Juventus Turin (3,50), dem FC Sevilla (3,75) und Bayer (4,50).