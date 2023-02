Köln (SID) - Fußball-Bundesligist und Bayern-München-Jäger Union Berlin ist am Donnerstag im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League bei Ajax Amsterdam (Quote 1,93) nur Außenseiter. Sportwettenanbieter bwin notiert die Eisernen mit einer Quote von 4,00. Bayer Leverkusen gilt hingegen gegen die AS Monaco (Quote 3,70) mit einer Quote von 1,93 als klarer Sieganwärter.

Auch der FC Barcelona muss in die Play-off-Runde, darf sich bei seinem Heimspiel am Donnerstag mit einer Quote von 1,77 allerdings gute Chancen gegen den englischen Rekordmeister Manchester United (Quote 4,33) ausrechnen.

Mit einer Titelquote von 21,00 ist der SC Freiburg hinter den Top-Favoriten FC Arsenal (Quote 5,00), dem FC Barcelona (5,50) und Manchester United (9,00) aussichtsreichster deutscher Vertreter. Bayer Leverkusen wird beim Buchmacher mit einer Titelquote von 34,00 notiert, Union Berlin mit 51,00.