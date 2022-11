Frankfurt am Main (SID) - Die beiden Fußball-Bundesligisten Union Berlin und der 1. FC Köln haben gute Aussichten, in ihren Wettbewerben im Europapokal zu überwintern. Die Quote für einen Sieg der Berliner in der Europa League beim belgischen Vizemeister Union Saint-Gilloise liegt beim Sportwettenanbieter bwin bei 1,93. Mit einem Erfolg würden die Köpenicker den zweiten Platz behaupten und wären sicher für die Zwischenrunde qualifiziert.

Für den dringend benötigten Sieg der Kölner gegen OGC Nizza in der Conference League gibt es ebenfalls das 1,93-fache des Einsatzes. Für ein Unentschieden oder eine Niederlage steht die Quote jeweils bei 3,6.

Der SC Freiburg, der bereits sicher für das Achtelfinale in der Europa League qualifiziert ist, geht hingegen nur als Außenseiter in das letzte Gruppenspiel bei Qarabag Agdam. Die Quote für einen Auswärtssieg in Aserbaidschan liegt bei 3,6.