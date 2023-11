Vor dem wichtigen Heimspiel in der Europa League gegen TSC Backa Topola nimmt Trainer Christian Streich seine Spieler des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg in der Defensivarbeit in die Pflicht. "Wir wollen Erfolg, die Jungs wollen Erfolg. Da müssen wir schauen, dass wir da wieder seriöser arbeiten - und zwar jeder Spieler", sagte Streich vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL): "Ich rede nicht von der Abwehr, sondern von der gesamten Mannschaft."

In den vergangenen beiden Heimspielen im DFB-Pokal gegen Zweitligist SC Paderborn (1:3) und in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach (3:3) hatte Freiburg jeweils drei Gegentore kassiert. "Wir haben Tore bekommen, bei denen wir sehr schlecht verteidigt haben. Das darf so nicht sein, wir können nicht jedes Mal Rückständen hinterherrennen", mahnte Streich. Er hoffe, dass am Donnerstag wieder "eine andere Form von Verantwortungsbewusstsein und Seriosität sichtbar ist".

Mit einem Sieg gegen den serbischen Vizemeister könnte der Sport-Club einen großen Schritt Richtung K.o.-Runde der Europa League machen, Platz drei in der Gruppe und ein Überwintern im Europapokal in der Conference League wäre dann bereits garantiert.

"Für uns ist das Spiel sehr wichtig", sagte Streich. Die erste Begegnung in Backa Topola hatte Freiburg vor zwei Wochen dank eines Dreierpacks von Vincenzo Grifo mit 3:1 gewonnen. - Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Freiburg: Atubolu - Sildillia, Ginter, Lienhart, Kübler - Eggestein, Höfler, Röhl - Weißhaupt, Grifo - Höler. - Trainer: Streich

Backa Topola: Ilic - Cvetkovic, Antonic, Stojic, Calusic, Petrovic - Radin, Vulic, Dakovac - Jovanovic, Rakonjac. - Trainer: Lazetic

Schiedsrichter: Rohit Saggi (Norwegen)