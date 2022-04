Leipzig-Trainer Tedesco hat nach dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League den Blick vorerst wieder auf die erneute CL-Qualifikation gerichtet.

Leipzig (SID) - Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat nach dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League den Blick vorerst wieder auf die erneute Champions-League-Qualifikation gerichtet. Er sei "froh, dass wir so eine Ausgangssituation haben, weil wir uns die erarbeitet haben", betonte Tedesco vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN).

Auf Platz vier haben die Leipziger, die am Donnerstag die Titelchancen in der Europa League gegen Atalanta Bergamo (1:1) gewahrt hatten, derzeit vier Punkte Vorsprung auf den Tabellensechsten aus Hoffenheim. "Dass es aber bis zum letzten Spieltag unabhängig vom Ergebnis am Sonntag geht, das ist uns auch klar." Gegen die TSG kann Tedesco dabei wieder auf Yussuf Poulsen und Tyler Adams zurückgreifen.

Trotz corona- und verletzungsbedingter Ausfälle beim Gegner, will Tedesco diesen jedoch nicht unterschätzen. "Natürlich ist es extrem für den Trainer, wenn so viele ausfallen", sagte der RB-Coach. Die Breite im Kader sei trotzdem da: "Da werden sie schon etwas zusammenbasteln, was gut wird und uns vor Herausforderungen stellen wird."