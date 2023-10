Mega-Rotation, ungewohnter Spielbelag - doch Bayer siegt weiter: Der Bundesliga-Spitzenreiter aus Leverkusen hat am zweiten Spieltag der Europa League seine beeindruckende Kadertiefe unter Beweis gestellt und seine Titelambitionen untermauert. Beim einjährigen Dienstjubiläum von Erfolgstrainer Xabi Alonso gewann der Vorjahres-Halbfinalist auch mit einer nominellen B-Elf beim norwegischen Double-Sieger Molde FK auf Kunstrasen mit 2:1 (2:0).

Jeremie Frimpong (14.) und Nathan Tella (18.) trafen im Aker-Stadion an der Uferkante des Moldefjords für Bayer, das damit auch im neunten Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagen blieb. Emil Breivik verkürzte spät für die Gastgeber (87.). Am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) empfängt die Werkself in der Liga den kriselnden Rivalen 1. FC Köln - und kann nach dem historischen Saisonstart mit frischem Stammpersonal die Tabellenführung behaupten.

Im Vergleich zum 3:0 am vergangenen Wochenende beim FSV Mainz 05 rotierte Alonso nämlich auf gleich sieben Positionen, unter anderem bekam das Offensivtrio Victor Boniface, Florian Wirtz und Jonas Hofmann eine Pause. Ins Tor rückte wie schon vor zwei Wochen beim deutlichen 4:0 zum Europapokal-Auftakt gegen BK Häcken Neuzugang Matej Kovar.

Alonso, der Bayer in den vergangenen 365 Tagen vom Abstiegskandidaten zum absoluten Spitzenteam geformt hat, hatte vor allem aufgrund des Kunstrasens vor dem Team aus der Kleinstadt an der norwegischen Westküste gewarnt. Doch die kompakte Defensive der Gastgeber hielt vor den Augen von 300 mitgereisten Bayer-Anhängern nicht lange.

Frimpong, der unter der Woche bis 2028 verlängert hatte, presste Innenverteidiger Martin Ellingsen am gegnerischen Sechzehner, wurde von Adam Hlozek bedient und musste nur noch einschieben. Der Ex-Klub von Norwegens Tormaschine Erling Haaland lauerte auf Konter - und lief selbst in einen. Erneut war es Boniface-Vertreter Hlozek mit dem Assist, der vom FC Southampton gekommene Tella erzielte seinen Premierentreffer im Bayer-Dress.

Leverkusen wurde nach der Pause deutlich nachlässiger, ließ einige gute Gelegenheiten für den Underdog zu. Alonso reagierte, brachte das Offensivtrio, doch Molde traf und ließ Bayer zittern. Kovar rettete nach einer Ecke in höchster Not und hielt den Sieg fest (90.). Hofmann traf in der Nachspielzeit den Pfosten (90.+3).