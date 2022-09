Berlin (SID) - Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin hat den Vertrag mit Trainer Urs Fischer verlängert. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Über die Laufzeit machte der Verein wie üblich keine Angaben. Auch Assistent Markus Hoffmann erhielt derweil einen neuen Kontrakt.

"Was wir in den letzten Jahren gemeinsam erleben durften, ist unglaublich und kaum zu beschreiben. Wie ich bereits oft betont habe, fühle ich mich bei Union sehr wohl", sagte Fischer, der betonte, man könne "auf dem gemeinsamen Weg noch einiges erreichen".

Der 56-Jährige, dessen alter Vertrag 2023 ausgelaufen wäre, hatte Union 2018 übernommen und war direkt in seiner ersten Saison in die Bundesliga aufgestiegen. Seitdem hielten die Köpenicker 2020 locker die Klasse, erreichten ein Jahr später die Conference League, in der vergangenen Spielzeit die Europa League und stürmten jüngst an die Tabellenspitze.

Union-Präsident Dirk Zingler sagte, Fischer sei "ein exzellenter Trainer, der unsere Mannschaft gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam in die sportlich erfolgreichste Phase unserer Vereinsgeschichte geführt hat." Der 58-Jährige freue sich sehr, dass Fischer und Hoffmann "auch in den nächsten Jahren Unioner bleiben."